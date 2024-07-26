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Путешественник из США: Гибель мирных жителей - это трагедия

Путешественник из США: Гибель мирных жителей - это трагедия Нам довелось видеть прекрасные пейзажи по всей стране, особенно в Карабахе.
Карабах
26 июля 2024 г. 14:46
Путешественник из США: Гибель мирных жителей - это трагедия

Нам довелось видеть прекрасные пейзажи по всей стране, особенно в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом сказал в Лачыне журналистам путешественник из США Филипп Изедиан (Philippe Izedian).

Он отметил, что восстановительные работы в городе идут быстрыми темпами.

Гость также затронул тему минной угрозы на освобожденных территориях: "Процесс разминирования небезопасен, помимо этого, иногда мы слышим новости о том, что кто-то подорвался на мине. Гибель мирных жителей - это трагедия. Правительство Азербайджана работает над процессом разминирования, и благодаря этому путешествующие здесь люди находятся в безопасности".

Изедиан также отметил, что был бы рад вновь приехать в Азербайджан и обязательно порекомендует своим знакомым посещение этих мест.

"Это мой второй визит в Азербайджан и первый на освобожденные территории. Я обязательно посоветую своим друзьям приехать сюда, здесь очень красиво", - сказал он.

Отметим, что за последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. С 25 по 27 июля в Карабах и Восточный Зангезур прибыла 11-я по счету группа международных путешественников, возглавляемая путешественником Чарльзом Вейли. Поездка международных путешественников в составе 35 человек организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People). В ней принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.

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