Байрамов: На Газахском участке границы практически завершается установка пограничных столбов

Армения и Азербайджан совместными усилиями разминировали соответствующие участки в рамках делимитации границы, уточнили географические координаты.

Азербайджан и Армения совместными усилиями разминировали соответствующие участки в рамках делимитации границы, уточнили географические координаты.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня в Алматы.

Глава МИД заявил, что на Газахском участке границы практически завершается установка пограничных столбов.

Он напомнил также, что после Берлинской встречи стороны обменялись комментариями по проекту мирного соглашения.

Как сообщалось ранее, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы двух стран на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.