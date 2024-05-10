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Байрамов: На Газахском участке границы практически завершается установка пограничных столбов

Байрамов: На Газахском участке границы практически завершается установка пограничных столбов Армения и Азербайджан совместными усилиями разминировали соответствующие участки в рамках делимитации границы, уточнили географические координаты.
Карабах
10 мая 2024 г. 15:30
Байрамов: На Газахском участке границы практически завершается установка пограничных столбов

Азербайджан и Армения совместными усилиями разминировали соответствующие участки в рамках делимитации границы, уточнили географические координаты.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня в Алматы.

Глава МИД заявил, что на Газахском участке границы практически завершается установка пограничных столбов.

Он напомнил также, что после Берлинской встречи стороны обменялись комментариями по проекту мирного соглашения.

Как сообщалось ранее, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы двух стран на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Sərhədin bir hissəsində dirəklərinin quraşdırılması demək olar ki, başa çatıb
Версия на английском языке Azerbaijani FM: Installation of border pillars on Gazakh section of border almost completed

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