La Razón: Мины препятствуют экономическому восстановлению освобожденных территорий Азербайджана

Несмотря на то, что военные действия в Карабахском регионе завершились, перед Азербайджаном встает тяжелая и дорогостоящая война - борьба с наземными минами и взрывоопасными пережитками 30 летнего конфликта.

Несмотря на то, что военные действия в Карабахском регионе завершились, перед Азербайджаном встает непростая и дорогостоящая война - борьба с наземными минами и другими взрывоопасными пережитками 30-летнего конфликта.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье , опубликованной в испанской газете "La Razón".

Автор статьи отмечает, что благодаря прогрессу в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая обмен военнослужащими, публикацию совместной декларации и встречи в Берлине и Мюнхене в 2024 году, мирный договор становится все ближе к реальности с каждым днем.

Говорится, что последствия конфликта в таких странах, как Азербайджан, включают минное загрязнение, которое представляет опасность для мирного населения, а также препятствует экономическому восстановлению и развитию, так как земли остаются непригодными для сельскохозяйственного использования до тех пор, пока не будут расчищены. А этот процесс может занять десятилетия.

"На культурном уровне мины препятствуют выражению религиозных прав и передаче культуры между поколениями. Например, минирование религиозных памятников и кладбищ, как например минирование Агдабанского кладбища в Азербайджане, является относительно распространенной и прискорбной тактикой, которая создает серьезные препятствия для религиозного самовыражения населения. Кроме того, возвращающиеся в родные края внутренне перемещенные лица сталкиваются с атмосферой страха и отсутствия безопасности, что делает невозможным безопасное развитие их культуры", - говорится в статье.

Автор подчеркивает, что в контексте усилий по установлению мира и восстановлению необходимо ускорить процесс разминирования: "Это становится абсолютным приоритетом не только для того, чтобы гарантировать физическую безопасность людей, но и для содействия экономическому восстановлению и социальной сплоченности на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре".