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ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни

ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни Строительство новых дорог и зданий в Карабахе, а также другие выполненные за очень короткий промежуток времени работы свидетельствует о приверженности руководства Азербайджана восстановлению региона и оказанию помощи людям, которые страдали на протяжении
Карабах
10 мая 2024 г. 12:45
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни

Темпы строительства новых дорог и зданий в Карабахе и другие выполненные за очень короткий промежуток времени работы свидетельствуют о приверженности руководства Азербайджана скорейшему восстановлению региона и оказанию помощи людям, которые страдали на протяжении 30 лет.

Об этом Report заявил Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.

Он подчеркнул, что ИСЕСКО была первой международной организацией, которая посетила Шушу, Физули и Агдам после окончания Второй Карабахской войны.

"Сегодня я также отправляюсь в Карабах. Мы торжественно объявим Шушу культурной столицей исламского мира. Я знаю, что в Карабахе уже было проведено много конференций и форумов. Но самое замечательное заключается в том, что не только азербайджанский народ, но и весь мусульманский мир рад, что Азербайджан вернул себе этот регион",- сказал Аль-Малик.

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Версия на азербайджанском языке Baş direktor: Qarabağın sürətlə bərpası dövlətin regionun yenidən qurulmasına sadiqliyinin əyani sübutudur
Версия на английском языке ICESCO director-general: Rapid development of Karabakh shows Azerbaijan's commitment to rebuilding region

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