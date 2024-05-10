ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни

Строительство новых дорог и зданий в Карабахе, а также другие выполненные за очень короткий промежуток времени работы свидетельствует о приверженности руководства Азербайджана восстановлению региона и оказанию помощи людям, которые страдали на протяжении

Темпы строительства новых дорог и зданий в Карабахе и другие выполненные за очень короткий промежуток времени работы свидетельствуют о приверженности руководства Азербайджана скорейшему восстановлению региона и оказанию помощи людям, которые страдали на протяжении 30 лет.

Об этом Report заявил Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.

Он подчеркнул, что ИСЕСКО была первой международной организацией, которая посетила Шушу, Физули и Агдам после окончания Второй Карабахской войны.

"Сегодня я также отправляюсь в Карабах. Мы торжественно объявим Шушу культурной столицей исламского мира. Я знаю, что в Карабахе уже было проведено много конференций и форумов. Но самое замечательное заключается в том, что не только азербайджанский народ, но и весь мусульманский мир рад, что Азербайджан вернул себе этот регион",- сказал Аль-Малик.