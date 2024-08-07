Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе

Сотрудничество между Программой развития ООН (ПРООН) и Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA) играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Карабахе. Совместные усилия направлены на очистку территории от мин и взрывоопасных пре

Сотрудничество между Программой развития ООН (ПРООН) и Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA) играет важную роль в обеспечении безопасности в Карабахе. Совместные усилия направлены на очистку территории от мин и взрывоопасных предметов, что критически важно для возвращения некогда изгнанных отсюда азербайджанцев.

Это сотрудничество также способствует развитию сельского хозяйства и инфраструктуры и служит улучшению качества жизни в пострадавших районах. Не так давно ПРООН и ANAMA подписали декларацию о намерениях по созданию Центра передового опыта по разминированию в Азербайджане.

В интервью Report исполняющая обязанности резидента-представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво рассказала о будущей деятельности данного Центра, влиянии разминирования на достижения ЦУР, о последствиях отказа Армении предоставить точные карты минных полей Азербайджану и др.

- Не могли бы вы подробнее рассказать о роли и деятельности Центра передового опыта по противоминной деятельности?

- Центр передового опыта и подготовки кадров для противоминной деятельности будет содействовать распространению передовых практик, инноваций, безопасности и эффективности путем обучения, наращивания потенциала и технической поддержки национальным и региональным институтам разминирования. Наращивая местный опыт, Азербайджан будет хорошо подготовлен к решению проблемы крупномасштабного минного загрязнения. Более того, он сможет даже оказывать помощь и другим странам, где есть такая проблема.

- По вашему мнению, какие дополнительные ресурсы или поддержка необходимы для достижения долгосрочных целей противоминной деятельности в Азербайджане?

- Устойчивые финансовые инвестиции, современное техническое оснащение и расширенные программы обучения, поддерживаемые международными партнерами и донорами - все это необходимо для долгосрочной деятельности по разминированию в Азербайджане.

Благодаря инновационным технологиям, таким как беспилотные летательные аппараты, механическое разминирование, искусственный интеллект и спутниковые снимки, операции по разминированию могут стать значительно эффективнее.

Инвестиции в вовлечение общественности и просвещение по вопросам минных рисков также играют жизненно важную роль.

- Не могли бы вы сказать насколько разминирование важно для достижения Целей устойчивого развития?

- Достижение многих ЦУР зависит от эффективности противоминной деятельности. Расчистка загрязненных земель, поддержка пострадавших и информирование людей о рисках означают, что люди смогут вернуться домой, работать на своих фермах, что их дети в безопасности, а женщины и девочки получат больше возможностей.

- Как вы оцениваете последствия отсутствия точных карт минных полей в Карабахе?

- Их отсутствие создает серьезные проблемы для усилий по разминированию. Это приводит к увеличению рисков для саперов и гражданского населения, снижает эффективность и скорость операций по разминированию. Это препятствует безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев.

Отсутствие карт также увеличивает затраты и ресурсы, необходимые для разминирования, препятствуя социально-экономическому восстановлению и развитию в пострадавших районах.

В ПРООН мы решительно поощряем сотрудничество в области обмена информацией о местонахождении мин и взрывоопасных пережитков войн, а также идентификации пострадавших территорий.

- Какие новые проекты ожидаются между ПРООН и ANAMA в ближайшем будущем?

- ПРООН и АNAMA сосредоточат свои усилия на расширении операций по разминированию, активизации инициатив по наращиванию потенциала и внедрении инновационных технологий в эту работу.

Совместные усилия будут включать программы взаимодействия с местными сообществами, кампании по осведомленности о рисках и развитие устойчивости жизнедеятельности в регионах, пострадавших от мин.

Ожидается также укрепление систем управления данными и информацией для улучшения координации и эффективности деятельности по разминированию.