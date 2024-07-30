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Рафал Поборски: Проект в Шуше может стать продолжением наследия польских архитекторов в Баку

Рафал Поборски: Проект в Шуше может стать продолжением наследия польских архитекторов в Баку Посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, завершающий свою дипломатическую миссию в стране, выразил надежду на победу польской компании в тендере на строительство концертного зала в Шуше.
Карабах
30 июля 2024 г. 16:30
Рафал Поборски: Проект в Шуше может стать продолжением наследия польских архитекторов в Баку

Посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, завершающий свою дипломатическую миссию в стране, выразил надежду на победу польской компании в тендере на строительство концертного зала в Шуше.

Об этом польский дипломат заявил в интервью Report.

"Польская компания Kuryłowicz & Associates вошла в шорт-лист и является одной из немногих международных архитектурных фирм, которая представила свое предложение по строительству зала. Очень надеюсь, что именно она станет победителем тендера, и хочу отметить два аспекта. Во-первых, это бюро предложило очень качественный дизайн и построит достойное здание. Во-вторых, Шуша - это культурный центр не только Азербайджана, но и всего региона. Этот город также имеет значимость для стран Организации тюркских государств (ОТГ), поскольку в 2023 году Шуша была культурной столицей тюркского мира", - сказал посол.

Рафал Поборски отметил, что участие польских архитекторов в процессе восстановления исторического города сыграло бы важную роль в отношениях между Баку и Варшавой.

"Концертный зал в Шуше, построенный по проекту польских архитекторов, станет продолжением тех замечательных проектов, которые можно увидеть здесь, в Баку, таких как здание Азербайджанской государственной филармонии и Азербайджанского государственного театра кукол, но с учетом тенденций 21-го века", - подчеркнул он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Polşa şirkətinin Şuşada keçiriləcək tenderin qalibi olacağına ümid edirik
Версия на английском языке Rafał Poborski: Project in Shusha may be repetition of 20th century designs by Polish architects in Baku

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