Рафал Поборски: Проект в Шуше может стать продолжением наследия польских архитекторов в Баку

Посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, завершающий свою дипломатическую миссию в стране, выразил надежду на победу польской компании в тендере на строительство концертного зала в Шуше.

Посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, завершающий свою дипломатическую миссию в стране, выразил надежду на победу польской компании в тендере на строительство концертного зала в Шуше.

Об этом польский дипломат заявил в интервью Report.

"Польская компания Kuryłowicz & Associates вошла в шорт-лист и является одной из немногих международных архитектурных фирм, которая представила свое предложение по строительству зала. Очень надеюсь, что именно она станет победителем тендера, и хочу отметить два аспекта. Во-первых, это бюро предложило очень качественный дизайн и построит достойное здание. Во-вторых, Шуша - это культурный центр не только Азербайджана, но и всего региона. Этот город также имеет значимость для стран Организации тюркских государств (ОТГ), поскольку в 2023 году Шуша была культурной столицей тюркского мира", - сказал посол.

Рафал Поборски отметил, что участие польских архитекторов в процессе восстановления исторического города сыграло бы важную роль в отношениях между Баку и Варшавой.

"Концертный зал в Шуше, построенный по проекту польских архитекторов, станет продолжением тех замечательных проектов, которые можно увидеть здесь, в Баку, таких как здание Азербайджанской государственной филармонии и Азербайджанского государственного театра кукол, но с учетом тенденций 21-го века", - подчеркнул он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.