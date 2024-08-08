ОЗА: Депортация азербайджанцев из Армении остается черной страницей в истории человечества

Прошло 33 года со дня изгнания последних азербайджанцев из Армении. После того как 8 августа 1991 года власти Армении насильственно выселили жителей села Нуведи Зангезурского махала с родных земель, в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Таким обр

Прошло 33 года со дня изгнания последних азербайджанцев из Армении. После того как 8 августа 1991 года власти Армении насильственно выселили жителей села Нуведи Зангезурского махала с родных земель, в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Таким образом, завершилась последняя депортация, начавшаяся в 1987 году, в результате которой из Армении были изгнаны 300 тысяч азербайджанцев, и этот факт остается черной страницей в истории человечества.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

Еще раз заявляя, что никогда не смирится с этой несправедливостью, совершенной против западных азербайджанцев, Община Западного Азербайджана требует создать условия для безопасного и достойного возвращения соотечественников, изгнанных с территории нынешней Армении, на основании права на возвращение, закрепленного во Всеобщей декларации прав человека и других важных актах.

ОЗА призывает международное сообщество оказать поддержку в обеспечении безопасности для азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении, чтобы они могли вернуться на родные земли, а также в принятии юридически обязательных международных актов с соответствующим механизмом верификации и гарантий; осуждает попытки дискриминации по этническому и религиозному признаку в вопросе права на возвращение, и подчеркивает необходимость соблюдения принципа взаимности и равноправия в этом контексте.