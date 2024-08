ПРООН представил кадры фильма о собаках-миноискателях в Карабахе

Представительство Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Азербайджане представило кадры из короткометражного фильма о деятельности по разминированию на освобожденных территориях.

Как передает Report, видео размещено на официальной странице ПРООН в соцсети "Х".

"Это не игра...Офис ПРООН в Азербайджане представляет видео к короткометражному фильму о собаках-миноискателях и крысах-героях, которое подготовлено в рамках инициативы финансируемой ЕС по наращиванию потенциала Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA)", - отмечается в публикации.