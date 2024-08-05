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ПРООН представил кадры фильма о собаках-миноискателях в Карабахе

ПРООН представил кадры фильма о собаках-миноискателях в Карабахе Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) представила кадры из короткометражного фильма о собаках и крысах-миноискателях в Карабахе.
Карабах
5 августа 2024 г. 13:52
ПРООН представил кадры фильма о собаках-миноискателях в Карабахе

Представительство Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Азербайджане представило кадры из короткометражного фильма о деятельности по разминированию на освобожденных территориях.

Как передает Report, видео размещено на официальной странице ПРООН в соцсети "Х".

"Это не игра...Офис ПРООН в Азербайджане представляет видео к короткометражному фильму о собаках-миноискателях и крысах-героях, которое подготовлено в рамках инициативы финансируемой ЕС по наращиванию потенциала Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA)", - отмечается в публикации.

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Версия на азербайджанском языке BMTİP Qarabağda minaaxtaran itlərdən bəhs edən filmin kadrlarını təqdim edib
Версия на английском языке UNDP releases scenes from short film about mine detection dogs in Karabakh

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