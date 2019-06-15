Другие страны
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20:59 /
США подтвердили информацию о продлении разрешения Ираку на импорт энергоносителей из Ирана
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20:31 /
В Дамаске прогремел взрыв
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20:11 /
Генсек ЛАГ приедет в Судан на переговоры с военными и оппозицией
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19:46 /
В Тулузе полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"
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19:37 /
Испанский суд не стал отменять национальный ордер на арест Пучдемона
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18:49 /
Великобритания призвала Иран освободить сотрудницу фонда Thomson Reuters
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18:37 /
Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах
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18:29 /
Министр культуры Франции считает, что восстановление Нотр-Дама может занять более пяти лет
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17:50 /
США продлили исключения для Ирака на поставки энергоносителей из Ирана
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16:51 /
Конституционный суд Молдовы отменил решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов
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15:58 /
База с военными США возле Багдада подверглась обстрелу
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13:15 /
Германия повысит расходы на оборону
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12:35 /
Власти Гонконга решили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции
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11:02 /
Путин рассказал о последствиях выхода США из иранской сделки
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10:54 /
В США задержали мужчину за попытку проникнуть на территорию Белого дома
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08:50 /
В архивах Испании нашли письмо Колумба о возвращении из Америки
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08:21 /
Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тысяч полицейских
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07:35 /
В Бразилии около 45 миллионов человек протестуют против пенсионной реформы
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05:43 /
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
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05:30 /
Британские СМИ обнаружили китайский след в производстве самолетов F-35