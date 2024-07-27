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Ван И обвинил Манилу в посягательстве на суверенитет КНР и пообещал контрмеры

Ван И обвинил Манилу в посягательстве на суверенитет КНР и пообещал контрмеры Китай обвинил Филиппины в нарушении консенсуса, посягательстве на китайский суверенитет и пригрозил решительными контрмерами.
Другие страны
27 июля 2024 г. 02:41
Ван И обвинил Манилу в посягательстве на суверенитет КНР и пообещал контрмеры

Китай обвинил Филиппины в нарушении консенсуса, посягательстве на китайский суверенитет и пригрозил решительными контрмерами.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом министр иностранных дел КНР Ван И заявил в ходе встречи с филиппинским коллегой Энрике Манало во Вьентьяне.

"В настоящее время китайско-филиппинские отношения вновь сталкиваются с серьезными трудностями и проблемами, которые обусловлены тем, что филиппинская сторона неоднократно нарушала консенсус между двумя сторонами и свои собственные обязательства, постоянно осуществляет посягательства на суверенитет Китая на море и раздувает общественную шумиху", - отметил глава китайского МИД. Он подчеркнул, что Пекин серьезно обеспокоен этим и решительно выступает против подобных действий.

Размещение на Филиппинах американских ракет средней дальности, продолжил Ван И, "создаст напряженность и конфронтацию в регионе и спровоцирует гонку вооружений, что совершенно не соответствует интересам и чаяниям филиппинского народа".

Он напомнил, что Китай и Филиппины недавно достигли временной договоренности по вопросу поставок гуманитарных грузов на риф Жэньай, чтобы сохранить стабильность ситуации на море. Ключевое значение в этой связи имеет то, резюмировал Ван И, что Филиппины должны выполнить свои обещания. В противном случае, предостерег он, Китай "обязательно примет решительные контрмеры".

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