Ван И обвинил Манилу в посягательстве на суверенитет КНР и пообещал контрмеры

Китай обвинил Филиппины в нарушении консенсуса, посягательстве на китайский суверенитет и пригрозил решительными контрмерами.

Китай обвинил Филиппины в нарушении консенсуса, посягательстве на китайский суверенитет и пригрозил решительными контрмерами.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом министр иностранных дел КНР Ван И заявил в ходе встречи с филиппинским коллегой Энрике Манало во Вьентьяне.

"В настоящее время китайско-филиппинские отношения вновь сталкиваются с серьезными трудностями и проблемами, которые обусловлены тем, что филиппинская сторона неоднократно нарушала консенсус между двумя сторонами и свои собственные обязательства, постоянно осуществляет посягательства на суверенитет Китая на море и раздувает общественную шумиху", - отметил глава китайского МИД. Он подчеркнул, что Пекин серьезно обеспокоен этим и решительно выступает против подобных действий.

Размещение на Филиппинах американских ракет средней дальности, продолжил Ван И, "создаст напряженность и конфронтацию в регионе и спровоцирует гонку вооружений, что совершенно не соответствует интересам и чаяниям филиппинского народа".

Он напомнил, что Китай и Филиппины недавно достигли временной договоренности по вопросу поставок гуманитарных грузов на риф Жэньай, чтобы сохранить стабильность ситуации на море. Ключевое значение в этой связи имеет то, резюмировал Ван И, что Филиппины должны выполнить свои обещания. В противном случае, предостерег он, Китай "обязательно примет решительные контрмеры".