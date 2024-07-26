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Зеленский назвал наиболее сложное направление для ВСУ

Зеленский назвал наиболее сложное направление для ВСУ Покровское направление в Донецкой области является самым тяжелым для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Другие страны
26 июля 2024 г. 22:59
Зеленский назвал наиболее сложное направление для ВСУ

Покровское направление в Донецкой области является самым тяжелым для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как передает Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что 26 июля было проведено совещание с министром обороны Рустемом Умеровым.

"И с министром, и с военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего, это покровское направление", - сказал Зеленский.

В связи со сложной ситуацией он дважды за день заслушивал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Зеленский заявил, что "должно быть сделано все", чтобы усилить позиции украинских военных.

В последних оперативных сводках Генштаба ВСУ также отмечается, что ситуация на покровском направлении остается наиболее напряженной.

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