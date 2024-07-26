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В Бельгии арестовали трех выходцев из Чечни по подозрению в подготовке теракта

В Бельгии арестовали трех выходцев из Чечни по подозрению в подготовке теракта Трое выходцев из Чечни арестованы в Бельгии в рамках расследования деятельности радикальной ячейки по подозрению в подготовке теракта.
Другие страны
26 июля 2024 г. 21:27
В Бельгии арестовали трех выходцев из Чечни по подозрению в подготовке теракта

Трое выходцев из Чечни арестованы в Бельгии в рамках расследования деятельности радикальной ячейки по подозрению в подготовке теракта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила федеральная прокуратура королевства.

"В рамках антитеррористического расследования арестованы три человека чеченского происхождения", - сообщила прокуратура.

Отметим, что 25 июля бельгийские правоохранительные органы сообщили о крупной антитеррористической операции, в ходе которой были задержаны семь человек, было проведено 14 обысков. Все семеро являются членами бельгийской чеченской диаспоры, четверо из них были отпущены.

Прокуратура отказалась сообщать какие-либо подробности относительно цели готовившегося террористического акта.

Девять лет назад мигрантские кварталы Брюсселя стали базой для подготовки группы выходцев из Северной Африки, связанных с террористической организацией ИГИЛ, которые совершили теракты в Париже 13 ноября 2015 года. Тогда 130 человек погибли, еще 350 получили ранения.

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