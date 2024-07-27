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Опрос показал, что Трамп опережает Харрис по уровню поддержки

Опрос показал, что Трамп опережает Харрис по уровню поддержки Экс-президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис по уровню поддержки
Другие страны
27 июля 2024 г. 04:22
Опрос показал, что Трамп опережает Харрис по уровню поддержки

Экс-президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис по уровню поддержки

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

Согласно исследованию, Трампа поддерживают 49% избирателей, а за Харрис свой голос готовы отдать 47% американцев. Опрос проводился с 23 по 25 июля среди 1 тыс. американцев, погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Харрис.

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