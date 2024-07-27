В Китае эвакуировали 27 тыс. жителей северо-востока страны из-за тайфуна

Китайские власти провели эвакуацию порядка 27 тыс. жителей в провинции Ляонин на северо-востоке страны в связи с тайфуном "Гаеми" и вызванными им ливнями.

Китайские власти провели эвакуацию порядка 27 тыс. жителей в провинции Ляонин на северо-востоке страны в связи с тайфуном "Гаеми" и вызванными им ливнями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, проливные дожди привели к повышению уровня в 40 водохранилищах на территории региона. Их операторы приступили к планомерному сбросу воды. Для снижения рисков усилено патрулирование на дамбах.

Из-за угрозы наводнений приостановили работу сотни химических и горнодобывающих компаний. Ранее администрация Ляонина повысила режим реагирования до среднего (третьего) уровня.