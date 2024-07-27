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В Китае эвакуировали 27 тыс. жителей северо-востока страны из-за тайфуна

В Китае эвакуировали 27 тыс. жителей северо-востока страны из-за тайфуна Китайские власти провели эвакуацию порядка 27 тыс. жителей в провинции Ляонин на северо-востоке страны в связи с тайфуном "Гаеми" и вызванными им ливнями.
Другие страны
27 июля 2024 г. 10:00
В Китае эвакуировали 27 тыс. жителей северо-востока страны из-за тайфуна

Китайские власти провели эвакуацию порядка 27 тыс. жителей в провинции Ляонин на северо-востоке страны в связи с тайфуном "Гаеми" и вызванными им ливнями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, проливные дожди привели к повышению уровня в 40 водохранилищах на территории региона. Их операторы приступили к планомерному сбросу воды. Для снижения рисков усилено патрулирование на дамбах.

Из-за угрозы наводнений приостановили работу сотни химических и горнодобывающих компаний. Ранее администрация Ляонина повысила режим реагирования до среднего (третьего) уровня.

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Версия на английском языке Typhoon Gaemi brings heavy rainfall to NE China, over 27,000 relocated

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