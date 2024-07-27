Банк в США выплатит $7,5 млн за нарушение связанных с РФ и Украиной санкций

Американский банк State Street выплатит 7,5 млн долларов за предполагаемое нарушение связанных с Россией и Украиной американских санкций в 2016-2020 годах.

Американский банк State Street выплатит 7,5 млн долларов за предполагаемое нарушение связанных с Россией и Украиной американских санкций в 2016-2020 годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Как следует из документа, финансовый институт и связанная с ним компания Charles River Systems согласились "выплатить 7 452 501 долларов для урегулирования возможной гражданской ответственности за очевидное нарушение санкций, связанных с Украиной и Россией". В заявлении Минфина США отмечается, что речь идет по меньшей мере о 38 случаях "редактирования или перевыпуска счетов" клиентов банка, на которых распространялось действие санкций.

Всего в период с 2016 по 2020 год банк якобы допустил 38 подобных нарушений на общую сумму около 1,3 млн долларов. При этом сумма штрафных выплат "отражает вывод OFAC о том, что эти нарушения носили вопиющий характер, и о них не были уведомлены" американские власти. При этом в заявлении отмечается, что State Street "сотрудничал со следствием", а также внес необходимые коррективы "после выявления очевидных нарушений".