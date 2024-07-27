Трамп проведет еще один митинг в Батлере, где на него было совершено покушение

Трамп проведет еще один митинг в Батлере, где на него было совершено покушение

Экс-глава США Дональд Трамп, баллотирующийся в президенты от Республиканской партии, заявил, что проведет еще один предвыборный митинг в Батлере (штат Пенсильвания), где на него было совершено покушение.

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Экс-глава США Дональд Трамп, баллотирующийся в президенты от Республиканской партии, заявил, что проведет еще один предвыборный митинг в Батлере (штат Пенсильвания), где на него было совершено покушение. Как передает Report , об этом политик написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social. "Я вернусь в Батлер, Пенсильвания, на большой и красивый митинг", - отметил Трамп на своей странице. Дата митинга не уточняется. Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс. В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram