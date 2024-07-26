В Румынии учебный центр F-16 завершил подготовку первой группы пилотов

Европейский учебный центр по управлению американскими истребителями F-16 в Румынии завершил подготовку первой группы пилотов.

Европейский учебный центр по управлению американскими истребителями F-16 в Румынии завершил подготовку первой группы пилотов.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны Нидерландов, предоставившее для нужд центра военные самолеты.

"Это румынские пилоты, - заметили в ведомстве. - Они объявлены готовыми к ведению боевых действий и могут быть задействованы в оперативном развертывании".

Нидерланды сыграли важную роль в создании центра и поставляют для его нужд в общей сложности 18 самолетов F-16.

Параллельно уже началась подготовка следующей группы. В долгосрочной перспективе украинские военные также будут обучаться в центре для управления истребителями F-16, отметили в Минобороны.