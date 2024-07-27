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В Китае пять человек погибли при взрыве в промзоне

В Китае пять человек погибли при взрыве в промзоне По меньшей мере 5 человек погибли, еще 14 получили ранения и травмы в результате взрыва на территории промышленной зоны в китайской провинции Хэнань.
Другие страны
27 июля 2024 г. 07:26
В Китае пять человек погибли при взрыве в промзоне

По меньшей мере 5 человек погибли, еще 14 получили ранения и травмы в результате взрыва на территории промышленной зоны в китайской провинции Хэнань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, инцидент произошел в индустриальном парке "Гаочжуан" (город Юнчэн). Причиной детонации стала неисправность оборудования, предназначенного для изготовления алюминиевых слитков, на заводе компании Zhongrui Nonferrous.

Отмечается, что полиция задержала лиц, отвечающих за работу объекта.

Детали происшествия выясняются, ведется следствие.

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