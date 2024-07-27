В Китае пять человек погибли при взрыве в промзоне

По меньшей мере 5 человек погибли, еще 14 получили ранения и травмы в результате взрыва на территории промышленной зоны в китайской провинции Хэнань.
Как передает
По его сведениям, инцидент произошел в индустриальном парке "Гаочжуан" (город Юнчэн). Причиной детонации стала неисправность оборудования, предназначенного для изготовления алюминиевых слитков, на заводе компании Zhongrui Nonferrous.
Отмечается, что полиция задержала лиц, отвечающих за работу объекта.
Детали происшествия выясняются, ведется следствие.