Фицо вновь поднял вопрос возобновления транзита нефти из РФ

Премьер Словакии Роберт Фицо сегодня вновь провел телефонный разговор с главой украинского кабмина Денисом Шмыгалем на предмет возобновления транзита российской нефти через Украину.

Премьер Словакии Роберт Фицо сегодня вновь провел телефонный разговор с главой украинского кабмина Денисом Шмыгалем на предмет возобновления транзита российской нефти через Украину.

Как сообщает Report со ссылкой на словацкие СМИ, об этом говорится в заявлении правительства Словакии.

"Премьер Роберт Фицо предложил украинскому партнеру техническое решение, в котором могли бы участвовать несколько государств, включая Словакию", - заявили в пятницу в словацком кабмине.

Отмечается, что восстановление транзита части российской нефти крайне важно для НПЗ "Словнафт", поскольку альтернативные источники нефти более дорогие и могут оказаться технологически неподходящими.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что инициированная Киевом остановка поставок нефти из России в европейские страны нарушает соглашение между Украиной и Европейским союзом об ассоциации. Глава венгерского МИД также сказал, что Венгрия совместно со Словакией намерена разобраться с ситуацией.





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