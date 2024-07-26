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В Сейм Польши внесен проект о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин

В Сейм Польши внесен проект о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин Польские националисты из объединения "Конфедерация" внесли на рассмотрение Сейма (нижней палаты парламента) проект закона о выходе республики из Оттавской конвенции, запрещающей применение и накопление противопехотных мин.
Другие страны
26 июля 2024 г. 20:47
В Сейм Польши внесен проект о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин

Польские националисты из объединения "Конфедерация" внесли на рассмотрение Сейма (нижней палаты парламента) проект закона о выходе республики из Оттавской конвенции, запрещающей применение и накопление противопехотных мин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В документе отмечается, что соблюдение конвенции "противоречит польским национальным интересам". Авторы считают, что в связи с вооруженным конфликтом России и Украины Варшава находится в изначально невыгодном положении. В случае потенциального нападения на республику, польской армии пришлось бы нарушать международное право при экстренном использовании противопехотных мин, поясняют они.

В конце мая премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что Варшава не планирует выходить из Оттавской конвенции. В то же время представители оппозиции выступают за выход страны из конвенции и требуют начать производство новых моделей противопехотных мин.

Оттавская конвенция была принята в 1997 году, вступила в силу 1 марта 1999 года. Ее участниками являются 164 страны. Вне договора остаются некоторые страны, многие из которых сохраняют за собой право производить мины. Это Вьетнам, Индия, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мьянма, Пакистан, Россия, Сингапур, США и Южная Корея.

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