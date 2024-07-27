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Лидеры США и Иордании обсудили усилия по выходу на сделку по Газе

Лидеры США и Иордании обсудили усилия по выходу на сделку по Газе Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II обсудили по телефону многосторонние попытки достижения новой договоренности о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
27 июля 2024 г. 01:07
Лидеры США и Иордании обсудили усилия по выходу на сделку по Газе

Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II обсудили по телефону многосторонние попытки достижения новой договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В письменном заявлении отмечается, что президент Байден поставил короля Абдаллу в известность о предпринимаемых усилиях, направленных на достижение сделки по прекращению огня и освобождению заложников, а также о подготовке к расширению масштабов доставки гуманитарной помощи палестинцам в период прекращения огня.

"Лидеры также обсудили ситуацию на Западном берегу реки Иордан и усилия президента Байдена, призванные укрепить жизнеспособность Палестинской национальной администрации за счет призыва к реформам и наличия у нее финансовых средств, необходимых для работы на благо палестинского народа", - отметили в Белом доме.

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