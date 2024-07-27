Лидеры США и Иордании обсудили усилия по выходу на сделку по Газе

Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II обсудили по телефону многосторонние попытки достижения новой договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II обсудили по телефону многосторонние попытки достижения новой договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В письменном заявлении отмечается, что президент Байден поставил короля Абдаллу в известность о предпринимаемых усилиях, направленных на достижение сделки по прекращению огня и освобождению заложников, а также о подготовке к расширению масштабов доставки гуманитарной помощи палестинцам в период прекращения огня.

"Лидеры также обсудили ситуацию на Западном берегу реки Иордан и усилия президента Байдена, призванные укрепить жизнеспособность Палестинской национальной администрации за счет призыва к реформам и наличия у нее финансовых средств, необходимых для работы на благо палестинского народа", - отметили в Белом доме.