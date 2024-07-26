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Завод Baykar полноценно заработает в Украине после окончания конфликта

Завод Baykar полноценно заработает в Украине после окончания конфликта Завод по производству беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar Makina полноценно заработает в Украине после завершения войны с Россией.
Другие страны
26 июля 2024 г. 20:22
Завод Baykar полноценно заработает в Украине после окончания конфликта

Завод по производству беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar Makina полноценно заработает в Украине после завершения войны с Россией.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Euronews.

"Мы работаем с Baykar Makina в разных измерениях, включая создание завода", - сказал В.Боднар.

Посол отказался предоставлять подробности о заводе по причинам безопасности, однако отметил, что прогресс в этом плане заметен.

Он также напомнил, что Украина сотрудничает с компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).

Ранее гендиректор Baykar Халук Байрактар сообщал, что завод в Украине будет открыт уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет 95,5 млн долларов.

Уже в июле 2023 турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar. Ежегодно на нем планируют производить более 100 единиц дронов.

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