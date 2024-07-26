Более половины американцев считают, что Байден должен немедленно покинуть пост президента

Большинство жителей США полагают, что глава американской администрации Джо Байден должен немедленно уйти в отставку со своего поста.
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По его данным, 52% американцев согласились с утверждением, что если Байден не способен баллотироваться на второй срок, то он не может оставаться президентом и "должен немедленно покинуть свой пост".
Помимо этого, три четверти (76%) опрошенных приветствовали выход Байдена из предвыборной борьбы, против этого решения президента выступили лишь 18% респондентов.
Опрос был проведен в период с 22 по 24 июля, в нем приняли участие 1 074 человека, погрешность исследования составляет 3 процентных пункта.