Более половины американцев считают, что Байден должен немедленно покинуть пост президента

Большинство жителей США полагают, что глава американской администрации Джо Байден должен немедленно уйти в отставку со своего поста.

Большинство жителей США полагают, что глава американской администрации Джо Байден должен немедленно уйти в отставку со своего поста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской исследовательской организацией Rasmussen Reports.

По его данным, 52% американцев согласились с утверждением, что если Байден не способен баллотироваться на второй срок, то он не может оставаться президентом и "должен немедленно покинуть свой пост".

Помимо этого, три четверти (76%) опрошенных приветствовали выход Байдена из предвыборной борьбы, против этого решения президента выступили лишь 18% респондентов.

Опрос был проведен в период с 22 по 24 июля, в нем приняли участие 1 074 человека, погрешность исследования составляет 3 процентных пункта.