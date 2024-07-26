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Более половины американцев считают, что Байден должен немедленно покинуть пост президента

Более половины американцев считают, что Байден должен немедленно покинуть пост президента Большинство жителей США полагают, что глава американской администрации Джо Байден должен немедленно уйти в отставку со своего поста.
Другие страны
26 июля 2024 г. 22:46
Более половины американцев считают, что Байден должен немедленно покинуть пост президента

Большинство жителей США полагают, что глава американской администрации Джо Байден должен немедленно уйти в отставку со своего поста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской исследовательской организацией Rasmussen Reports.

По его данным, 52% американцев согласились с утверждением, что если Байден не способен баллотироваться на второй срок, то он не может оставаться президентом и "должен немедленно покинуть свой пост".

Помимо этого, три четверти (76%) опрошенных приветствовали выход Байдена из предвыборной борьбы, против этого решения президента выступили лишь 18% респондентов.

Опрос был проведен в период с 22 по 24 июля, в нем приняли участие 1 074 человека, погрешность исследования составляет 3 процентных пункта.

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