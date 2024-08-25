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Омбудсмен: С начала второй Карабахской войны жертвами мин стали более 370 человек

Омбудсмен: С начала второй Карабахской войны жертвами мин стали более 370 человек С начала Второй Карабахской войны и по сей день жертвами мин стали более 370 человек.
Карабах
25 августа 2024 г. 15:11
Омбудсмен: С начала второй Карабахской войны жертвами мин стали более 370 человек

С начала Второй Карабахской войны и по сей день жертвами мин стали более 370 человек.

Как передает Report, об этом говорится в протесте омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой, выраженном по поводу взрыва боеприпасов в селе Зяргяр Физулинского района.

Она подчеркнула, что минный террор Армении продолжает представлять угрозу жизни и здоровью гражданского населения и военнослужащих: "24 августа текущего года в результате взрыва боеприпаса на территории села Зяргяр освобожденного от оккупации Физулинского района пострадал мирный житель. Еще раз отметим, что отсутствие у нас точных карт минных полей на территории Азербайджана не только угрожает жизни и здоровью людей, но и серьезно препятствует безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на их земли, обеспечению права на здоровую окружающую среду, восстановительно-строительным работам, проводимым в регионе.

Молчание международного сообщества по поводу минного террора Армении приводит к нарушению основных прав и свобод человека, а также ставит под угрозу жизнь и здоровье невинных людей".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: İkinci Qarabağ müharibəsindən bu günədək 370-dən çox insan mina qurbanına çevrilib

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