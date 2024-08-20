"Мы Армению принуждаем к миру, не нарушая никаких правил международного права" - Хроника Западного Азербайджана

Сегодня по Бакинскому телевидению вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Сегодня на телеканале Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Как сообщает Report , собеседником ведущей Эллады Сарван был депутат Милли Меджлиса 4-го созыва, профессор Руфат Гулиев.

Он рассказал о нынешнем экономическом и политическом положении Армении и Азербайджана, вопросах, связанных с безопасностью на Кавказе, и заявил, что мы принуждаем Армению к миру, не нарушая никаких норм международного права: "Армянский народ не виноват в том, что произошло. Поскольку государственность Армении находится под угрозой, Пашинян обязан выполнить наши условия. Мирное соглашение с Арменией поддерживают как Европа, так и США. Запад заинтересован в подписании мирного соглашения и открытии Зангезурского коридора. Мирное соглашение будет заключено".

По его словам, политические потрясения в Армении вроде бы утихли, но премьер-министр Никол Пашинян делает политические спекуляции как на тему вооружений, так и на тему Запада и России: "Армяне купили оружие прошлого века на 600 миллионов долларов. Правительство Армении хочет усидеться на двух стульях. Сегодня более 45% экономики Армении принадлежит России".

Профессор сообщил, что Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ в настоящее время неактивна, и отметил, что роль этой организации для мира и безопасности в регионе в настоящее время неактуальна: "Сегодня в мире предпочтительнее более широкие платформы. Азербайджан поддерживает любую международную платформу для продвижения своих идей".

Р.Гулиев коснулся процессов, происходящих в мире, российско-украинских, израильско-палестинских войн, а также вопроса возвращения западных азербайджанцев на родину после победы в Карабахской войне: "Мы верили в мечту "Вернуть Карабах". Мечта сбылась! Сейчас слишком много внешних игроков, которые мешают решению проблем с Арменией. Несмотря на это, вопрос возвращения никогда не потеряет своей актуальности и рано или поздно будет реализован".

Напомним, что целью проекта "Хроника Западного Азербайджана" является сохранение и популяризация названия наших исторических и древних земель, а также депортации азербайджанцев армянами, топонимов, существовавших на этих территориях, но их названия были стерты, бесчисленные примеры подземной и наземной материальной культуры - древние поселения, некрополи, курганы, остатки замков, дворцов и укреплений, караван-сараи, мосты, сундуки-гробницы, хачкары, статуи лошадей и баранов, храмы, церкви, мечети, костры и очаги, и доведение до мирового сообщества фактов, подтверждающих, что данная территория является чисто огузо-тюркским поселением.

Кроме того, она призвана осветить мысли историков и исследователей о Западном Азербайджане, истории жизни депортированных людей.

Проект также реализуется для продвижения задач, вытекающих из подготовленной общиной Западного Азербайджана Концепции возвращения, с акцентом на слова президента Ильхама Алиева о Западном Азербайджане: "... Карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Теперь главная задача состоит в том, чтобы об этом узнало и мировое сообщество".

Интервью транслировалось 20 августа в 18:30 в эфире Baku TV и на канале YouTube на русском языке.