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"Мы Армению принуждаем к миру, не нарушая никаких правил международного права" - Хроника Западного Азербайджана

"Мы Армению принуждаем к миру, не нарушая никаких правил международного права" - Хроника Западного Азербайджана Сегодня по Бакинскому телевидению вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.
Карабах
20 августа 2024 г. 23:04
Мы Армению принуждаем к миру, не нарушая никаких правил международного права - Хроника Западного Азербайджана

Сегодня на телеканале Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Как сообщает Report, собеседником ведущей Эллады Сарван был депутат Милли Меджлиса 4-го созыва, профессор Руфат Гулиев.

Он рассказал о нынешнем экономическом и политическом положении Армении и Азербайджана, вопросах, связанных с безопасностью на Кавказе, и заявил, что мы принуждаем Армению к миру, не нарушая никаких норм международного права: "Армянский народ не виноват в том, что произошло. Поскольку государственность Армении находится под угрозой, Пашинян обязан выполнить наши условия. Мирное соглашение с Арменией поддерживают как Европа, так и США. Запад заинтересован в подписании мирного соглашения и открытии Зангезурского коридора. Мирное соглашение будет заключено".

По его словам, политические потрясения в Армении вроде бы утихли, но премьер-министр Никол Пашинян делает политические спекуляции как на тему вооружений, так и на тему Запада и России: "Армяне купили оружие прошлого века на 600 миллионов долларов. Правительство Армении хочет усидеться на двух стульях. Сегодня более 45% экономики Армении принадлежит России".

Профессор сообщил, что Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ в настоящее время неактивна, и отметил, что роль этой организации для мира и безопасности в регионе в настоящее время неактуальна: "Сегодня в мире предпочтительнее более широкие платформы. Азербайджан поддерживает любую международную платформу для продвижения своих идей".

Р.Гулиев коснулся процессов, происходящих в мире, российско-украинских, израильско-палестинских войн, а также вопроса возвращения западных азербайджанцев на родину после победы в Карабахской войне: "Мы верили в мечту "Вернуть Карабах". Мечта сбылась! Сейчас слишком много внешних игроков, которые мешают решению проблем с Арменией. Несмотря на это, вопрос возвращения никогда не потеряет своей актуальности и рано или поздно будет реализован".

Напомним, что целью проекта "Хроника Западного Азербайджана" является сохранение и популяризация названия наших исторических и древних земель, а также депортации азербайджанцев армянами, топонимов, существовавших на этих территориях, но их названия были стерты, бесчисленные примеры подземной и наземной материальной культуры - древние поселения, некрополи, курганы, остатки замков, дворцов и укреплений, караван-сараи, мосты, сундуки-гробницы, хачкары, статуи лошадей и баранов, храмы, церкви, мечети, костры и очаги, и доведение до мирового сообщества фактов, подтверждающих, что данная территория является чисто огузо-тюркским поселением.

Кроме того, она призвана осветить мысли историков и исследователей о Западном Азербайджане, истории жизни депортированных людей.

Проект также реализуется для продвижения задач, вытекающих из подготовленной общиной Западного Азербайджана Концепции возвращения, с акцентом на слова президента Ильхама Алиева о Западном Азербайджане: "... Карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Теперь главная задача состоит в том, чтобы об этом узнало и мировое сообщество".

Интервью транслировалось 20 августа в 18:30 в эфире Baku TV и на канале YouTube на русском языке.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan Xronikası: Biz heç bir beynəlxalq hüquq qaydalarını pozmadan Ermənistanı sülhə məcbur edirik

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