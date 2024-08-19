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Полад Бюльбюльоглу: В Карабахе может открыться генконсульство России

Полад Бюльбюльоглу: В Карабахе может открыться генконсульство России В Карабахском регионе Азербайджана может открыться генконсульство России, вопрос находится на стадии обсуждения.
Карабах
19 августа 2024 г. 02:50
Полад Бюльбюльоглу: В Карабахе может открыться генконсульство России

В Карабахском регионе Азербайджана может открыться генконсульство России, вопрос находится на стадии обсуждения.

Как передает Report, об этом заявил азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюльоглу в интервью ТАСС.

"Российская Федерация выразила желание открыть консульство, потому что у нас в России два генконсульства - в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. Учитывая размеры России и количество азербайджанцев в вашей стране, это естественно. А вот в самом Азербайджане поле для работы консульств более ограниченно. Но, тем не менее, работа в этом направлении идет, предлагаются различные варианты. Этот вопрос находится в стадии обсуждения", - отметил глава азербайджанского диппредставительства.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял, что в скором времени может начаться подготовка к открытию генконсульства РФ в Ханкенди.

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Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu: Qarabağda Rusiyanın Baş Konsulluğu açıla bilər

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