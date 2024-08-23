Президент Узбекистана: Карабах возрождается на глазах и превращается в процветающий край

Карабах возрождается на глазах и превращается в процветающий край.

Карабах возрождается на глазах и превращается в цветущий край.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого заседания Азербайджано-узбекского Высшего межгосударственного совета.

Мирзиёев подчеркнул историческую роль президента Ильхама Алиева в восстановлении территориальной целостности страны и возвращении исконных азербайджанских земель.

По его словам, президент Алиев исполнил великую мечту как своего отца, так и всего азербайджанского народа. "Я сам побывал в Фузули и в Шуше, видел [все] своими глазами и радовался", - сказал он.