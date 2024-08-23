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Президент Узбекистана: Карабах возрождается на глазах и превращается в процветающий край

Президент Узбекистана: Карабах возрождается на глазах и превращается в процветающий край Карабах возрождается на глазах и превращается в процветающий край.
Карабах
23 августа 2024 г. 12:43
Президент Узбекистана: Карабах возрождается на глазах и превращается в процветающий край

Карабах возрождается на глазах и превращается в цветущий край.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого заседания Азербайджано-узбекского Высшего межгосударственного совета.

Мирзиёев подчеркнул историческую роль президента Ильхама Алиева в восстановлении территориальной целостности страны и возвращении исконных азербайджанских земель.

По его словам, президент Алиев исполнил великую мечту как своего отца, так и всего азербайджанского народа. "Я сам побывал в Фузули и в Шуше, видел [все] своими глазами и радовался", - сказал он.

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Версия на английском языке President of Uzbekistan: 'Karabakh is being reborn before our eyes and turning into a prosperous region'
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti: Qarabağ gözümüzün qarşısında dirçəlir və çiçəklənən diyara çevrilir

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