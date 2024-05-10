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Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным

Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным Во время Отечественной войны я давал интервью представителям зарубежных медиа. Но я, естественно, ничего не мог сказать о наших планах, связанных с войной. Просто когда меня однажды спросили о Шуше, я сказал, что без Шуши наше дело останется незавершенным
Карабах
10 мая 2024 г. 18:12
Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным

Во время Отечественной войны я давал интервью представителям зарубежных медиа. Но я, естественно, ничего не мог сказать о наших планах, связанных с войной. Просто когда меня однажды спросили о Шуше, я сказал, что без Шуши наше дело останется незавершенным. Считаю, все поняли, что мы не остановимся, пока Шуша не будет освобождена.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

"Шуша – символ нашего несгибаемого духа. Шуша оставила такой большой след в сердце каждого гражданина Азербайджана, что без нее успешное завершение войны было невозможным", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: The war could not have ended successfully without Shusha
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Müharibənin Şuşasız uğurla başa çatması mümkün deyildi

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