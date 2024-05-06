Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство

Устойчивые закупки играют важную роль в содействии улучшению экологии и социальной ответственности. Азербайджан также прилагает усилия в этом направлении. Углубление сотрудничества с АБР в этом вопросе поддержит эти усилия и продвинуться дальше в направле

Устойчивые закупки играют важную роль в содействии улучшению экологии и социальной ответственности. Азербайджан также прилагает усилия в этом направлении. Углубление сотрудничества с АБР в этом вопросе поддержит эти усилия и позволит продвинуться дальше в направлении устойчивого развития.

В интервью для Report заместитель генерального директора и главный сотрудник по закупкам АБР Джефф Тейлор рассказал о способах улучшения ситуации в этой сфере, о влиянии устойчивых закупок на вклады, определяемые на национальном уровне (NDCs) в климатическую повестку, о планах поддержки со стороны банка различных инициатив и др.

- Не могли бы вы сказать, какова ситуация с практикой устойчивых закупок в Азербайджане и как можно ее улучшить?

- Я думаю, что Азербайджан предпринял все правильные шаги с точки зрения нового закона о закупках. В нем рассматриваются экологические, социальные аспекты закупок и вопросы их устойчивости. А это очень широкая тема.

Она может включать в себя управление, экономические соображения, социальные и, конечно, что очень важно, экологические. Поэтому АБР будет искать возможности для работы и поддержки этих программ там, где они согласуются с нашим проектным финансированием и деятельностью.

Это может быть связано с более экологичными зданиями, строительными материалами и так далее.

Каждая страна использует свой подход с разными приоритетами в зависимости от географии и экономических условий.

Но я думаю, что Азербайджан сделал самый важный шаг - включил вопросы устойчивого развития в национальное регулирование и законодательство.

Это закладывает очень хорошую основу для дальнейшей работы в плане того, как мы можем поддерживать экологические, социальные и другие вопросы как в рамках финансового портфеля АБР, так и поддержки собственных реформ правительства.

- Существуют ли какие-либо меры поддержки или поощрения для компаний, применяющих практику устойчивых закупок в Азербайджане?

- Мы хотели бы предложить их. Я приведу пример "зеленого" цемента. Это низкоуглеродный цемент, более низкоуглеродный, чем традиционный. И мы пилотировали его в Индии в рамках проекта, финансируемого АБР.

Результат зависит от того, сможет ли рынок ответить на это требование. Мы провели глубокое исследование на индийском рынке и пришли к выводу, что производители способны это сделать. Но мы можем поддержать это путем предоставления преимущества в процессе оценки подрядчику, предлагающему более экологичные или безопасные для окружающей среды материалы.

- Расскажите, пожалуйста, как устойчивые закупки могут стать ключевым элементом для достижения NDCs?

- На примере зеленого цемента могу полагать, что в этом вопросе скоро могут быть установлены некоторые глобальные стандарты. Если такой цемент будет использоваться, то компенсация выбросов углерода или его экономия могут быть учтены в NDCs.

Механизмы измерения не входят в сферу моей компетенции. А вот закупки - да, и в них есть много возможностей для реального снижения углеродного следа как в способах и материалах, используемых при строительстве, так и в эксплуатационных характеристиках объекта.

Также, примером могут служить энергоэффективные насосы или светодиодное уличное освещение, и тому подобное, что, по моему мнению, может быть рассмотрено в рамках установленного на национальном уровне вклада в общее дело.

- В каких конкретных областях устойчивых закупок Азиатский банк развития собирается сотрудничать с Азербайджаном?

- Мы должны будем учитывать интересы Азербайджана, поскольку его собственная программа должна быть адаптирована к стране, а не навязана АБР. Когда банк говорит "Вы должны сделать это, я должен сделать то" - это не работает, потому что устойчивое развитие является широкой темой и здесь нужна национальная ответственность.

Но одна из наиболее интересных для меня отраслей - это строительство. Как мы можем уменьшить воздействие и выбросы углерода, образующиеся в процессе строительства? Другая сфера, в которой мне особенно интересно работать со всеми нашими клиентами, - это внедрение стандартов в регулирование.

Как я уже говорил в начале интервью, Азербайджан уже предпринял самый важный шаг, фактически создав нормативно-правовую базу для самостоятельной работы, которую может поддержать АБР.

Строительные материалы относятся к процессу закупок. Если мы посмотрим на отрасли тяжелой промышленности, связанные со строительством, - производство асфальта, цемента, стали, алюминия, то увидим, что на их долю приходится от 30 до 40% мировых выбросов. Даже небольшое сокращение в этих отраслях оказывает очень значительное влияние.

- Расскажите поподробнее о диагностике, которую АБР провел в Азербайджане в отношении устойчивых закупок?

- Да, мы это сделали, как и для каждой из 41 страны-заемщика.

Мы изучили нормативно-правовую базу и обнаружили, что, например, в Азербайджане это касается эффективности закупок.

Сейчас мы находимся в процессе согласования с каждой из стран, дабы картина стала предельно точной. Уже десять стран дали положительный ответ.

С Азербайджаном обсуждения продолжаются, хотим убедиться, что наша диагностика точно отражает ситуацию. Ведь мы расположены в Маниле и нам нужно убедиться, что диагностика сделана правильно.

Все это позволит нам составить список приоритетов для работы в каждой из стран.

И я вернусь к середине интервью. Очень важно, чтобы мы соответствовали национальным приоритетам в области устойчивых закупок, чтобы обеспечить максимальную эффективность нашей работы.

-В каких инициативах по устойчивости закупок вы собираетесь поддержать Азербайджан? Каковы критерии отбора?

- Если мы придем к согласию, это может быть, как я уже говорил, "зеленый" цемент, это могут быть и социальная интеграция, механизмы оценки и заключения контрактов для поощрения участия женщин в цепочке поставок и пр.

Все будет зависеть от приоритетов Азербайджана. Но мы открыты для всего, что связано с устойчивым развитием, и поддерживаем это.

Но это не единый процесс, которому вы должны соответствовать. Одна из задач, которую мы решаем, - это разработка информационных продуктов, а также методов оценки устойчивости и закупок и предоставление примеров и тематических исследований всем нашим клиентам.

Так, если их приоритетом является сталь, они могут обратиться к исследованиям, которые мы провели в этой области. Если асфальт, битумные химикаты, они могут посмотреть на это.

Таким образом, речь идет о предоставлении набора инструментов, потенциально пригодных для использования в закупках, независимо от того, финансируются они АБР или нет, которые они могут применять при закупках.