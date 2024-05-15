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Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане

Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане.
Финансы
15 мая 2024 г. 19:17
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане

Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане.

Об этом Report заявил председатель правления ОАО "Национальная платежная корпорация" при Национальном банке Казахстана Бинур Жаленов.

"Мы также хотели бы, чтобы азербайджанские банки вышли на казахстанский рынок. Но мы не получали никакой официальной информации", - добавил Жаленов.

Он отметил хороший уровень сотрудничества между Центробанками Казахстана и Азербайджана по различным направлениям. "Это касается и платежного сектора", - сказал Жаленов.

Напомним, что ранее казахстанские банки Bank Freedom Finance Kazakhstan, Halyk Bank и Turan Alem выразили заинтересованность в выходе на азербайджанский рынок.

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Версия на азербайджанском языке Binur Jalenov: "Qazaxıstanın iri bankları Azərbaycanda filiallarının açılmasında maraqlıdır"- EKSKLÜZİV

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