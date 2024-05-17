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Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном

Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном Казахстанская площадка может стать основным местом для переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 14:09
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном

Казахстанская площадка может стать основным местом для переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявил казахстанский эксперт Замир Каражанов.

"При оценке казахстанской платформы важно отметить, что у этой страны уже есть опыт ведения подобных переговоров. В Казахстане шли переговоры между конфликтующими странами в Сирии и отдельные переговоры по ядерной программе Ирана. У нас есть такой опыт, когда страна оказывала посреднические услуги не конфликтующим сторонам, а тем, кто хочет найти консенсус, компромисс и подписать соглашение", - сказал он.

По словам Каражанова, в случае с Азербайджаном и Арменией у Казахстана есть хорошее преимущество - страна находится в хороших отношениях с обеими странами. Поэтому Алматинская площадка может использоваться и дальше, добавил он.

Эксперт также затронул вопрос процесса делимитации границ между странами: "Уже достигнуто соглашение по делимитации участков границ. Остаются несогласованные участки, однако обе стороны готовы в конструктивном формате решать все проблемы, поэтому вполне возможно, что мирный процесс ускорится".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: Qazaxıstan platforması Bakı ilə İrəvan arasında danışıqlar üçün əsas ola bilər
Версия на английском языке Expert: Kazakh platform may become main one for Baku-Yerevan talks

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