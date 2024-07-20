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Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции

Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции В ходе своего выступления на Втором Шушинском глобальном медиафоруме президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о встречах с руководителями Армении с целью освобождения наших земель.
Карабах
20 июля 2024 г. 19:48
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции

В ходе своего выступления на Втором Шушинском глобальном медиафоруме президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о встречах с руководителями Армении с целью освобождения наших земель.

Как сообщает Report, напомнив, что он неоднократно встречался с руководством Армении и вел переговоры с нынешним правительством и предыдущими президентами этой страны, глава государства отметил:

"Зная, что два предыдущих президента были одними из виновников геноцида против Азербайджана, в том числе в Ходжалы, мне было неприятно чувствовать себя вынужденным пожимать им руку. Но я делал это ради мира и освобождения наших земель. Будучи президентом, мне пришлось отбросить в сторону все свои личные чувства и эмоции. То есть человек, взявший на себя такое обязательство, должен отбросить эмоции в сторону. Помогли ли эти встречи восстановить наши территории?! Думаю, да, они были полезными".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Sülh və ərazilərimizin azad edilməsi naminə bütün şəxsi emosiyalarımı kənara qoymalı idim

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