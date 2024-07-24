Камала Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки

Вице-президент США Камала Харрис опередила кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа в общенациональном опросе.

Вице-президент США Камала Харрис опередила кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа в общенациональном опросе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, отрыв от республиканца составил два процентных пункта.

Это произошло после решения Джо Байдена завершить свою предвыборную кампанию, которое он озвучил 21 июля. Демократы переживали, что если он будет участвовать в президентской гонке, то к власти придет Дональд Трамп.

Согласно последнему опросу, вице-президент США Камала Харрис опередила Трампа в общенациональном опросе с результатом 44% против 42%. Однако разница находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.

Это результаты опроса за 22 – 23 июля, который состоялся после национального съезда Республиканской партии США, где Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты, и после объявления Байдена о выходе из президентской гонки и поддержки Харрис.

В предыдущем опросе Reuters/Ipsos, который был проведен 15 – 16 июля, Харрис и Трамп набирали по 44% поддержки, а в начале месяца республиканец опережал американского вице-президента на один процентный пункт.

Более того, в последнем опросе 56% зарегистрированных избирателей США заявили, что 59-летняя Харрис "имеет острый ум и способна справляться с вызовами". О 78-летнем Трампе такое сказали лишь 49%, а о 81-летнем Байдене – лишь 22%.