Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами ливневого характера, не исключаются грозы.

25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами ливневого характера, не исключаются грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 28-31° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 28-33° тепла, в горах ночью 12-17°, днем - 18-23° тепла.