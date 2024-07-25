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В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры

В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры Министерство обороны Азербайджана распространило заявление об очередной провокации со стороны Армении.
Армия
25 июля 2024 г. 17:20
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры

Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с провокациями со стороны Армении.

Как сообщает Report, в заявлении Министерства обороны Азербайджана говорится:

"Министерство обороны Азербайджанской Республики уже сообщало о недавно совершенных Арменией провокациях с применением тяжелого оружия в Кяльбаджарском направлении и с применением квадрокоптера - в Товузском направлении.

Подобные провокации со стороны Армении отнюдь не первый случай, они носят постоянный характер. Военные учения, проведенные Соединенными Штатами Америки в Армении, оснащение Францией Армении смертоносным оружием и оказание Европейским Союзом военной помощи Армении под прикрытием Европейского фонда мира на предварительном этапе в размере десяти миллионов евро, вдохновляют оккупационную Армению совершать подобные провокации и свидетельствуют о подготовке к очередной войне против Азербайджана.

Министерство обороны еще раз предупреждает Армению и ее покровителей о том, что им следует воздержаться от намерения создать новый очаг войны на Южном Кавказе. Если подобные провокации против нашей страны не будут прекращены, то будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны с использованием всех средств, имеющихся в арсенале Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.

Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе ляжет на военно-политическое руководство Армении и ее покровителей".

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Версия на английском языке Defense Ministry of Azerbaijan warns Armenia
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi Ermənistana xəbərdarlıq edib: Lazımi cavab tədbirləri görüləcək

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