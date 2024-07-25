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В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы В Баку и на Абшеронском полуострове 26 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
25 июля 2024 г. 12:47
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

В Баку и на Абшеронском полуострове 26 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​- 29-34° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В регионах Азербайджана местами пройдут дожди с грозами. На отдельных территориях осадки будут интенсивными, возможен град. К вечеру в большинстве районов осадки прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман, прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем ​​- 30-35° тепла, в горах ночью 12-17°, днем - ​18-23° тепла.

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