Народный артист Агададаш Агаев ранил топором сотрудницу частного медучреждения

Народный артист Азербайджана Агададаш Агаев ранил топором сотрудницу частного медицинского учреждения.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, инцидент произошел во время ссоры Агаева с Н.Джалиловым, охранником одного из медучреждений в Бинагадинском районе столицы.
По информации МВД, 22 июля Джалилов обратился в полицию и сообщил, что около 7 часов того же дня Агададаш Агаев использовал в его адрес нецензурную лексику и оскорбил его, а также угрожал топором.
Джалилов упомянул, что народный артист бросил в него топор, который попал в ногу сотрудницы клиники Н.Пашаевой и ранил ее.
По факту ведется расследование в Бинагадинском РУП.