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Народный артист Агададаш Агаев ранил топором сотрудницу частного медучреждения

Народный артист Агададаш Агаев ранил топором сотрудницу частного медучреждения Народный артист Азербайджана Агададаш Агаев ранил топором сотрудницу частного медицинского учреждения.
Происшествия
23 июля 2024 г. 11:44
Народный артист Агададаш Агаев ранил топором сотрудницу частного медучреждения

Народный артист Азербайджана Агададаш Агаев ранил топором сотрудницу частного медицинского учреждения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, инцидент произошел во время ссоры Агаева с Н.Джалиловым, охранником одного из медучреждений в Бинагадинском районе столицы.

По информации МВД, 22 июля Джалилов обратился в полицию и сообщил, что около 7 часов того же дня Агададаш Агаев использовал в его адрес нецензурную лексику и оскорбил его, а также угрожал топором.

Джалилов упомянул, что народный артист бросил в него топор, который попал в ногу сотрудницы клиники Н.Пашаевой и ранил ее.

По факту ведется расследование в Бинагадинском РУП.

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Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Ağadadaş Ağayev tanışı ilə əlbəyaxa dava edib, araşdırma aparılır

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