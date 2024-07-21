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Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану

Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану Конституция Армении, как и отметил президент Азербайджана, должна быть изменена, поскольку в ней имеются прямые территориальные претензии к Азербайджану.
Внешняя политика
21 июля 2024 г. 11:24
Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану

Конституция Армении, как и отметил президент Азербайджана, должна быть изменена, поскольку в ней имеются прямые территориальные претензии к Азербайджану.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.

По его словам, должен быть положен конец территориальным претензиям к Азербайджану.

"Мы не ставим временных рамок по мирному договору. Азербайджан ожидает прекращения территориальных претензий. Мы понимаем, что конституция – это внутреннее дело каждой страны, но в ней не должно быть территориальных претензий к другой стране. Правовая база должна быть в такой форме, которая положит конец территориальным притязаниям", - добавил Хикмет Гаджиев.

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Версия на английском языке Hajiyev: There should be no territorial claims against Azerbaijan in Armenian constitution
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Ermənistanın konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları olmamalıdır

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