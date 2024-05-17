Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции

Новые кубки и медали для победителей чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции.

Новые кубки и медали для победителей чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Сянан Абдуллаев.

По его словам, руководство ПФЛ посчитало целесообразным изготовление наград в Турции, несмотря на наличие предложений из многих стран.

"Кубки и медали изготовлены по чертежам, предоставленным ПФЛ. То есть дизайн наград эксклюзивный. Мы постарались отразить детали, связанные с отечественным футболом, а также с нашими ценностями и историческим наследием", - сказал он.