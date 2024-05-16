Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе

Южно-Африканская республика (ЮАР) на протяжении почти полувека управлялась методом апартеида, сохраняя политическое и экономическое превосходство белого меньшинства.

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) на протяжении почти полувека проводилась политика апартеида под властью белого меньшинства. В результате национального-освободительного движения, одним из лидеров которого был легендарный Нельсон Мандела, в 1994 году этому режиму был положен конец. Сегодня ЮАР является одной из самых стабильно развивающихся стран африканского континента.

Сотрудник анкарского бюро Report встретилась с послом ЮАР в Азербайджане и Турции Дипуо Бертой Лецаци-Дуба в ее резиденции в Анкаре и побеседовала с ней о двусторонних отношениях между ЮАР и Азербайджаном:

- Уважаемый посол, в этом году ЮАР отмечает 30-летие своей независимости. Что вы можете сказать об истории и значении этого дня?

- В этом году День свободы Южной Африки прошел под девизом "30-летие демократии, партнерства и развития”. 27 апреля 1994 года - очень важный для нас день, который символизирует освобождение от мрачной и жестокой системы апартеида и переход к новому обществу, построенному на ценностях демократии, единства, равенства и уважения к каждому. Наш народ верит, что пройденный им 30-летний путь демонстрирует миру значимость свободы и демократии.

- Как вы оцениваете политические отношения ЮАР и Азербайджана?

- ЮАР и Азербайджан являются членами международных организаций "Движение неприсоединения" и G-77. Обе страны подписали Парижское соглашение, основанное на Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Принимая во внимание это и другие сферы сотрудничества, я могу сказать, что наши политические отношения развиваются по восходящей. Обе страны договорились об укреплении двусторонних отношений и упрощении сотрудничества по многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

- Госпожа посол, каковы основные направления Вашей деятельности в качестве дипломата в Азербайджане?

- В мои обязанности в качестве аккредитованного посла ЮАР в Азербайджане входит поддержка консультаций по заключению проектов соглашений в ключевых приоритетных секторах, организация деятельности в целях создания Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Южной Африкой.

- Какие области могут быть приоритетными для развития отношений между двумя странами?

- Мы стремимся к заключению соглашений в области обороны, налогообложения, воздушного сообщения и энергетики.

Что вы можете сказать о культурных связях между нашими народами? Планируются ли мероприятия по расширению культурно-гуманитарных связей?

- На сегодняшний день мы наладили связи в таких сферах как спорт, наука, медицинский туризм и пр. Эти направления можно расширить, так как обе страны имеют богатую культуру.

- Какую продукцию в основном закупает ЮАР в Азербайджане?

- Мы импортируем из Азербайджана нефтяные масла, а также керосин для реактивных двигателей, семена растений, парфюмерию, изоляционные фитинги для электрических машин, обувь и т. д.

- А что наша страна импортирует из ЮАР?

- Фрукты, кешью, фундук, цитрусовые и дыни; электрические машины и оборудование, диктофоны и репродукторы, телевизоры, механические устройства, ядерные реакторы, отопительные котлы; драгоценные металлы, органические или неорганические соединения редкоземельных элементов, оптическую, фото- и кинематографическую продукцию, контрольно-измерительные и медицинские приборы и хирургическое оборудование; детали самолетов и космических кораблей, различные продовольственные товары, неорганические химикаты и т. д.

- Ожидается ли открытие прямых рейсов между двумя странами?

- В наше посольство ежегодно поступает свыше 300 заявок из Азербайджана на получение виз с целью бизнес-поездок, научно-академического, спортивного, медицинского и прочих видов туризма. Прямое авиасообщение может стать важным шагом для укрепления сотрудничества.

- Как Вы знаете, Азербайджан освободил свои земли в 2020 году после почти 30-летней оккупации. В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные строительные работы. В этом процессе участвуют компании из разных стран. Может ли ЮАР каким-либо образом быть вовлеченным в процесс?

- Мы поддерживаем любые инициативы во имя мира и справедливости и продолжаем выражать свою позицию по Карабаху на соответствующих многосторонних форумах. Южная Африка приветствует продолжение взаимодействия между Азербайджаном и Арменией и надеется на окончательное разрешение конфликта. Мы также приветствуем позитивные сдвиги в прекращении боевых действий. Южная Африка продолжит следить за ситуацией и готова поощрять международные дипломатические усилия, направленные на поиск прочных мирных решений.

- Планирует ли ЮАР в ближайшее время открыть посольство или консульство в Азербайджане?

- В нашей стране действует посольство Азербайджана, и мы намерены еще больше укрепить связи с Азербайджаном путем открытия дипломатической миссии в ближайшем будущем.

- Ожидаются ли в ближайшем будущем какие-либо визиты высокого уровня?

- За последние несколько лет Южная Африка и Азербайджан провели консультации на высшем уровне и двусторонние переговоры на уровне заместителей министров. ЮАР придает большое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном, которое необходимо укрепить посредством Совместной комиссии по сотрудничеству.

- Вы, наверное, пробовали азербайджанские блюда. Какие из них вам понравились больше всего? Каковы ваши впечатления об Азербайджане в целом?

- Блюда азербайджанской кухни являются одними из самых вкусных, которые я когда-либо пробовала. Азербайджан - прекрасная страна, а Баку является одним из самых чистых городов в мире. Гармония современной и древней архитектуры придает ему неповторимый облик.