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Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы

Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы 13:37
Внутренняя политика
18 мая 2024 г. 13:49
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы

Завершается работа комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана, готовятся к представлению документы.

Об этом Report сказал член комиссии, председатель Совета прессы Рашад Меджид.

Р. Меджид отметил, что за прошедший период в комиссию поступило в общей сложности около 5 тысяч обращений, из которых соответствовали правилам около 500. "На каждом заседании рассматривается около 100 обращений, решение принимается после голосования", - сказал он.

Он отметил, что в этом году было проведено пять заседаний комиссии, очередное назначено на 22 мая. Но, по его словам, может потребоваться проведение еще одного.

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Версия на азербайджанском языке Əfv Məsələləri Komissiyasının iclasları yekunlaşır, sənədlər təqdim olunacaq

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