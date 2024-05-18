Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы

13:37

Завершается работа комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана, готовятся к представлению документы.

Об этом Report сказал член комиссии, председатель Совета прессы Рашад Меджид.

Р. Меджид отметил, что за прошедший период в комиссию поступило в общей сложности около 5 тысяч обращений, из которых соответствовали правилам около 500. "На каждом заседании рассматривается около 100 обращений, решение принимается после голосования", - сказал он.

Он отметил, что в этом году было проведено пять заседаний комиссии, очередное назначено на 22 мая. Но, по его словам, может потребоваться проведение еще одного.