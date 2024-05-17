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Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам

Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам 29 сессия конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) станет важной встречей, на которой будет обсуждаться вопрос мобилизации большого объема ресурсов для климатического финансирования.
COP29
17 мая 2024 г. 16:30
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам

29 сессия конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) станет важной встречей, где будут обсуждаться вопросы мобилизации большого объема ресурсов на климатическое финансирование.

Об этом Report рассказал вице-президент Международного партнерства по использованию водорода и топливных элементов Ное Ван Холст (Noé van Hulst).

По его словам, это финансирование должно быть направлено в первую очередь развивающимся странам и странам с формирующейся рыночной экономикой.

"Именно эти страны особенно нуждаются в гораздо больших инвестициях в технологии чистой энергии, такие как водород, у которого низкий уровень выбросов", - сказал он.

По мнению Ван Хулста мировое сообщество должно уделять большое внимание в области энергетического перехода странам, которые зависят от экспорта нефти и газа, таким как Азербайджан. Также отметил, что в мире в сфере возобновляемых источников энергии работает больше людей, чем в нефтегазовой отрасли.

"Чем больше миру удастся смягчить последствия изменения климата, тем меньше нам всем придется тратить средств на адаптацию и борьбу с этим. Иначе в конечном итоге это обойдется всем нам гораздо дороже", - подытожил он.

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