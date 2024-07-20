Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре

Урегулирование кипрской проблемы возможно только путем признания факта существования на разделенном острове двух государств.

Урегулирование кипрской проблемы возможно только путем признания факта существования на разделенном острове двух государств.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Лефкоше.

"Мы не верим в решение кипрской проблемы на федеративной основе. Продолжение переговоров с того места, на котором мы остановились в Швейцарии много лет назад, не принесет никому пользы", - сказал он.

Эрдоган заявил, что для решения вопроса стороны конфликта на Кипре должны сесть за стол переговоров, и иметь одинаковые права во всех вопросах. По его словам, стабильное решение возможно только на основе признания двух государств.

"Одним из примеров наших усилий в вопросе признания Турецкой Республики Северного Кипра стало участие ее президента Эрсина Татара на саммите Организации тюркских государств в Шуше. Хочу в очередной раз поблагодарить своего дорогого брата, президента Азербайджана Ильхама Алиева за решительное лидерство", - добавил он.