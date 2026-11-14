Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В парке развлечений в ФРГ из-за сбоя системы 15 человек отравились хлором

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 23:10
    В парке развлечений в ФРГ из-за сбоя системы 15 человек отравились хлором

    В парке развлечений Phantasialand в городе Брюль (ФРГ) 15 посетителей отеля Ling Bao отравились хлором в бассейне.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал WDR, концентрация хлора увеличилась из-за неисправности автоматической системы дозирования, а последствия усугубил сбой в работе Microsoft Outlook, из-за которого администрация не получила предупреждение о проблеме.

    Отмечается, что посетители пожаловались на ухудшение самочувствия, в том числе раздражение дыхательных путей. На место прибыли экстренные службы и пожарные. Четверо из пострадавших были госпитализированы.

    После обнаружения неисправности бассейн временно закрыли, а воду заменили. Позднее его вновь открыли для посетителей.

    Отравление химикатами Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    AFR-də əyləncə parkında sistemin nasazlığı səbəbindən 15 nəfər xlordan zəhərlənib
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