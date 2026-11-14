В парке развлечений в ФРГ из-за сбоя системы 15 человек отравились хлором
Другие страны
- 14 ноября, 2026
- 23:10
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В парке развлечений Phantasialand в городе Брюль (ФРГ) 15 посетителей отеля Ling Bao отравились хлором в бассейне.
Как передает Report со ссылкой на телеканал WDR, концентрация хлора увеличилась из-за неисправности автоматической системы дозирования, а последствия усугубил сбой в работе Microsoft Outlook, из-за которого администрация не получила предупреждение о проблеме.
Отмечается, что посетители пожаловались на ухудшение самочувствия, в том числе раздражение дыхательных путей. На место прибыли экстренные службы и пожарные. Четверо из пострадавших были госпитализированы.
После обнаружения неисправности бассейн временно закрыли, а воду заменили. Позднее его вновь открыли для посетителей.
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