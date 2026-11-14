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    AFR-də əyləncə parkında sistemin nasazlığı səbəbindən 15 nəfər xlordan zəhərlənib

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2026
    • 23:36
    AFR-də əyləncə parkında sistemin nasazlığı səbəbindən 15 nəfər xlordan zəhərlənib

    Almaniya Federativ Respublikasının (AFR) Brül şəhərindəki "Phantasialand" əyləncə parkında "Ling Bao" hotelinin 15 ziyarətçisi hovuzda xlordan zəhərlənib.

    "Report" WDR telekanalına istinadən xəbər verir ki, sistemdəki nasazlıq səbəbindən xlorun konsentrasiyası artıb, "Microsoft Outlook"un işindəki nasazlıq fəsadları daha da ağırlaşdırıb, çünki bu səbəbdən administrasiya problem barədə xəbərdarlıq almayıb.

    Qeyd olunub ki, ziyarətçilər səhhətlərinin pisləşməsindən, o cümlədən tənəffüs yollarının qıcıqlanmasından şikayətləniblər. Hadisə yerinə təcili xidmətlər və yanğınsöndürənlər gəlib. Zərərçəkənlərdən dördü xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Nasazlıq aşkar edildikdən sonra hovuz müvəqqəti bağlanıb və suyu dəyişdirilib, daha sonra ziyarətçilər üçün yenidən açılıb.

    Kütləvi zəhərlənmə Əyləncə parkı Almaniya
    В парке развлечений в ФРГ из-за сбоя системы 15 человек отравились хлором
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