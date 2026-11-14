Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Биньямин Нетаньяху заявил о возобновлении Ираном работ над ядерной программой

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 22:38
    Биньямин Нетаньяху заявил о возобновлении Ираном работ над ядерной программой

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран предпринимает усилия по восстановлению своей ядерной программы, и призвал сформировать правительство национального единства для противодействия угрозам безопасности страны.

    Как передает Report, об этом глава израильского правительства написал в социальной сети X по итогам встречи с бывшим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкотом.

    По словам Нетаньяху, Тегеран вновь предпринимает шаги по возобновлению своей ядерной программы.

    Премьер-министр выразил опасение, что в случае возобновления обогащения урана и ускоренной разработки ядерного оружия Иран может применить его против Израиля.

    "Мы должны сделать все возможное, чтобы и дальше предотвращать это, как мы делали в ходе операций "Ам Келави" и "Шаагат Хаари", когда предотвратили непосредственную угрозу уничтожения. Мы должны раз и навсегда устранить эту экзистенциальную угрозу", - заявил он.

    Нетаньяху отметил, что встреча с Айзенкотом укрепила его убежденность в необходимости формирования правительства национального единства с участием политических сил, поддерживающих существование Израиля как государства еврейского народа.

    По его мнению, такое правительство сможет эффективнее решать сложные задачи в сфере безопасности и способствовать национальному примирению.

    Глава правительства призвал Айзенкота начать переговоры о формировании широкой политической коалиции без предварительных условий, отложив существующие разногласия.

    Он также подчеркнул необходимость достижения договоренностей по вопросам национальной безопасности и будущего страны, включая проблему воинской повинности, которая, по его мнению, может быть решена совместно с представителями ультраортодоксальной общины.

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    Netanyahu İranın nüvə proqramı üzərində işləri bərpa etdiyini bəyan edib
    Netanyahu says Iran seeks to revive nuclear program
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