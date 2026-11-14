Биньямин Нетаньяху заявил о возобновлении Ираном работ над ядерной программой
- 14 ноября, 2026
- 22:38
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран предпринимает усилия по восстановлению своей ядерной программы, и призвал сформировать правительство национального единства для противодействия угрозам безопасности страны.
Как передает Report, об этом глава израильского правительства написал в социальной сети X по итогам встречи с бывшим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкотом.
По словам Нетаньяху, Тегеран вновь предпринимает шаги по возобновлению своей ядерной программы.
Премьер-министр выразил опасение, что в случае возобновления обогащения урана и ускоренной разработки ядерного оружия Иран может применить его против Израиля.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы и дальше предотвращать это, как мы делали в ходе операций "Ам Келави" и "Шаагат Хаари", когда предотвратили непосредственную угрозу уничтожения. Мы должны раз и навсегда устранить эту экзистенциальную угрозу", - заявил он.
Нетаньяху отметил, что встреча с Айзенкотом укрепила его убежденность в необходимости формирования правительства национального единства с участием политических сил, поддерживающих существование Израиля как государства еврейского народа.
По его мнению, такое правительство сможет эффективнее решать сложные задачи в сфере безопасности и способствовать национальному примирению.
Глава правительства призвал Айзенкота начать переговоры о формировании широкой политической коалиции без предварительных условий, отложив существующие разногласия.
Он также подчеркнул необходимость достижения договоренностей по вопросам национальной безопасности и будущего страны, включая проблему воинской повинности, которая, по его мнению, может быть решена совместно с представителями ультраортодоксальной общины.
ביום חמישי קיימתי שיחה חשובה עם גדי איזנקוט. גדי ואני מכירים אחד את השני שנים רבות, מאז כהונתו כרמטכ”ל ועוד לפני כן. פגישה זו רק חיזקה אצלי את ההבנה כמה הכרחי להקים בעת הזאת ממשלת אחדות לאומית - ממשלה שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, ושתוכל לעמוד באתגרים הביטחוניים העצומים והמורכבים שלפנינו. המשטר האיראני שחותר להשמדת ישראל שוב פועל לחדש את תוכנית הגרעין שלו. ושיהיה ברור, משטר רצחני זה שלא היסס לרצוח אלפים רבים מבני עמו, לא יהסס להשתמש בנשק גרעיני נגדנו. הוא יעשה זאת ברגע שיעלה בידו לחזור להעשרת אורניום ולפיתוח מואץ של נשק גרעיני. עלינו לעשות הכל להמשיך למנוע זאת ממנו, כפי שעשינו ב׳עם כלביא׳ וב׳שאגת הארי׳ כשהרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. עלינו להסיר מעל ראשנו איום קיומי זה אחת ולתמיד. ממשלה צרה, או ממשלה שנשענת על תומכי טרור, לא תוכל להשיג אתגר כביר זה. אבל ממשלת אחדות לאומית כן תוכל להשיג זאת בעוד מועד, ובכך להבטיח את ביטחון ישראל לשנים רבות. ממשלת אחדות לאומית תענה על הכמיהה שאני שומע מרבים מכם, אזרחי ישראל - הכמיהה לפיוס לאומי, לפיוס בינינו. כי כמוני, אתם מבינים שבעת הזו אנחנו חייבים לפעול יחד: אלישע מידן עם אליסף פרץ, טליק גוואילי עם שירה שפירא, ציבור ציוני ענק שמאחד כוחות כדי להבטיח את עתיד ישראל. גדי, במקום לנסות להקים ממשלה רעועה ומסוכנת שלא תוכל לעמוד, ולו במקצת, באתגרים הביטחוניים והלאומיים האדירים שבפנינו, נעשה את הדבר המתבקש: ניכנס לחדר, בלי תנאים מוקדמים, נשים בצד את כל המחלוקות ואת כל החרמות, ונגיע להסכמות עבור ביטחונה ועתידה של ישראל, כולל בסוגיית הגיוס, שניתן לפתור אותה ביחד עם נציגי הציבור החרדי. המענה המתחייב לאלה שיצאו במכוון בעת שירת התקווה הוא להקים את ממשלת התקווה - ממשלת האחדות הלאומית.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 14, 2026