Ilham Aliyev COP31 European Political Community Summit
    Ilham Aliyev COP31 European Political Community Summit

    Netanyahu says Iran seeks to revive nuclear program

    Other countries
    • 14 November, 2026
    • 23:08
    Netanyahu says Iran seeks to revive nuclear program

    Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Iran was seeking to revive its nuclear program and called for a national unity government to address threats to Israel's security.

    Report informs that Netanyahu made the remarks in a post on X after meeting Gadi Eisenkot, a former chief of staff of the Israel Defense Forces.

    Netanyahu expressed concern that if Iran resumed enriching uranium and accelerated its development of a nuclear weapon, it could use a missile against Israel.

    "We must do everything possible to prevent this in the future, as we did during Operations Am Kelavi and Sha'agat Ha'ari, when we averted a direct threat of annihilation. We must eliminate this existential threat once and for all," he said.

    Netanyahu said the meeting reinforced his belief that Israel needed a national unity government made up of political forces that support its existence as the state of the Jewish people. He said such a government could address complex security challenges more effectively and contribute to national reconciliation.

    He urged Eisenkot to set aside their differences and begin talks without preconditions on forming a broad coalition.

    Netanyahu also stressed the need to reach agreement on national security, the country's future and military conscription. He said the conscription issue could be resolved with representatives of the ultra-Orthodox community.

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