Макрон заявил, что помощь Украине означает защиту Франции и всей Европы

Поддержка Украины имеет прямое значение для безопасности Франции и Европы.

Как передает Report, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон написал в соцсети Х, обращаясь к гражданам страны.

По его словам, Париж намерен продолжать финансовую и военную помощь Киеву, а также участвовать в разработке гарантий безопасности для Украины.

"Помогать Украине защищаться - значит защищать Францию и французов. Если Россия навяжет свою волю европейской стране силой, вся Европа будет ослаблена", - подчеркнул он.

По словам французского лидера, он не видит заинтересованности Москвы в переговорах, а российские удары по украинской гражданской инфраструктуре направлены на то, чтобы оставить Украину без электричества в зимний сезон, заставив принять условия РФ. В данном контексте он заявил о необходимости продолжения военной и энергетической помощи Киеву.

"Те, кто хотят ограничить ресурсы Украины, в сущности, стремятся заставить ее принять несправедливый мир, сделать ее уязвимой надолго, а вместе с тем и всю Европу. Это дух поражения. Это рецепт для следующей войны. Франция не может разделять такую позицию", - написал он.

Вторым приоритетом французский президент назвал достижение справедливого и прочного мира. Он подчеркнул, что Европа должна играть в этом процессе полноценную роль, поскольку от его результатов зависит безопасность всего континента.

Макрон также сообщил, что по инициативе Франции 42 страны одобрили декларацию о принципах европейской безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Дублине. Кроме того, он напомнил о работе "Коалиции желающих", созданной для подготовки гарантий безопасности Украине.

По его словам, соответствующий план предусматривает поддержку украинской армии и подготовку многонациональных сил, которые могут быть размещены в стране после прекращения огня. В настоящее время учения проходят в Польше, а очередная встреча участников коалиции запланирована в Берлине.

"Украина, обладающая крупнейшей в Европе действующей армией, должна играть ключевую роль наряду с НАТО, где ей самое место", - заявил Макрон.

Он подчеркнул, что конечная цель Парижа - обеспечить Украине устойчивый мир и укрепить общую систему безопасности Европы.

Отметим, что данное заявление сделано на фоне массовых акций протеста во Франции, на которых ряд демонстрантов призывали власти отказаться от военной поддержки Украины и направить эти средства на решение внутренних проблем. По последним данным, на субботних акциях протеста, собравших 106 тыс. демонстрантов, были задержаны 121 человек.