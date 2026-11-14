Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Макрон заявил, что помощь Украине означает защиту Франции и всей Европы

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 22:52
    Макрон заявил, что помощь Украине означает защиту Франции и всей Европы

    Поддержка Украины имеет прямое значение для безопасности Франции и Европы.

    Как передает Report, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон написал в соцсети Х, обращаясь к гражданам страны.

    По его словам, Париж намерен продолжать финансовую и военную помощь Киеву, а также участвовать в разработке гарантий безопасности для Украины.

    "Помогать Украине защищаться - значит защищать Францию и французов. Если Россия навяжет свою волю европейской стране силой, вся Европа будет ослаблена", - подчеркнул он.

    По словам французского лидера, он не видит заинтересованности Москвы в переговорах, а российские удары по украинской гражданской инфраструктуре направлены на то, чтобы оставить Украину без электричества в зимний сезон, заставив принять условия РФ. В данном контексте он заявил о необходимости продолжения военной и энергетической помощи Киеву.

    "Те, кто хотят ограничить ресурсы Украины, в сущности, стремятся заставить ее принять несправедливый мир, сделать ее уязвимой надолго, а вместе с тем и всю Европу. Это дух поражения. Это рецепт для следующей войны. Франция не может разделять такую позицию", - написал он.

    Вторым приоритетом французский президент назвал достижение справедливого и прочного мира. Он подчеркнул, что Европа должна играть в этом процессе полноценную роль, поскольку от его результатов зависит безопасность всего континента.

    Макрон также сообщил, что по инициативе Франции 42 страны одобрили декларацию о принципах европейской безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Дублине. Кроме того, он напомнил о работе "Коалиции желающих", созданной для подготовки гарантий безопасности Украине.

    По его словам, соответствующий план предусматривает поддержку украинской армии и подготовку многонациональных сил, которые могут быть размещены в стране после прекращения огня. В настоящее время учения проходят в Польше, а очередная встреча участников коалиции запланирована в Берлине.

    "Украина, обладающая крупнейшей в Европе действующей армией, должна играть ключевую роль наряду с НАТО, где ей самое место", - заявил Макрон.

    Он подчеркнул, что конечная цель Парижа - обеспечить Украине устойчивый мир и укрепить общую систему безопасности Европы.

    Отметим, что данное заявление сделано на фоне массовых акций протеста во Франции, на которых ряд демонстрантов призывали власти отказаться от военной поддержки Украины и направить эти средства на решение внутренних проблем. По последним данным, на субботних акциях протеста, собравших 106 тыс. демонстрантов, были задержаны 121 человек.

    Эмманюэль Макрон Российско-украинский конфликт Акции протеста во Франции
    Makron: Ukraynaya yardım Fransa və bütün Avropanın müdafiəsi deməkdir
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