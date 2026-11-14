Украинские военные все чаще используют на фронте боевых роботов, оснащенных гранатометами, взрывчаткой и даже противотанковым оружием.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bild.

Отмечается, что ежедневно на месте боевых действий работают порядка 1 тыс. роботов. В конце октября в районе Лимана роботы даже атаковали российские позиции без сопровождения пехоты, следует из статьи. По данным издания, такие аппараты взаимодействуют с летающими беспилотниками, которые служат им "глазами", а иногда даже переносят их за линию фронта.

"Украина сейчас занимает лидирующие позиции в применении военных наземных роботов… Такое взаимодействие открывает совершенно новые возможности в военной сфере", – заявила военный эксперт ECFR Ульрике Франке.

По данным Министерства обороны Украины, в октябре наземные роботизированные комплексы выполнили 31 398 логистических и эвакуационных операций. Для сравнения: в январе таких задач было значительно меньше – 7511.

В то же время большинство этих роботов пока не задействуют непосредственно в боевых действиях. Как объясняет Франке, их используют преимущественно для перевозки грузов, а также эвакуации раненых и погибших военных.

Одним из уязвимых мест наземных роботов остается радиосвязь, которую противник может глушить. Чтобы не зависеть от постоянной связи с оператором, такие машины все чаще используют искусственный интеллект и выполняют отдельные задачи самостоятельно.