При взрыве на шахте в Колумбии погибли два человека, еще двое пропали без вести
Другие страны
- 14 ноября, 2026
- 22:26
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Два человека погибли в результате взрыва метана на шахте в центральной части Колумбии, поиски еще двоих без вести пропавших продолжаются.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщили в Национальном горнодобывающем агентстве страны.
Отмечается, что взрыв произошел в муниципалитете Чита департамента Бояка, примерно в 240 км к северу от Боготы. В момент происшествия под землей находились четыре человека.
По данным ведомства, поисково-спасательные работы осложняются обрушением после взрыва. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
Оператор шахты и вид добываемого полезного ископаемого пока не установлены. В агентстве уточнили, что объект был официально зарегистрирован.
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