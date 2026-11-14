Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    При взрыве на шахте в Колумбии погибли два человека, еще двое пропали без вести

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 22:26
    При взрыве на шахте в Колумбии погибли два человека, еще двое пропали без вести

    Два человека погибли в результате взрыва метана на шахте в центральной части Колумбии, поиски еще двоих без вести пропавших продолжаются.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщили в Национальном горнодобывающем агентстве страны.

    Отмечается, что взрыв произошел в муниципалитете Чита департамента Бояка, примерно в 240 км к северу от Боготы. В момент происшествия под землей находились четыре человека.

    По данным ведомства, поисково-спасательные работы осложняются обрушением после взрыва. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

    Оператор шахты и вид добываемого полезного ископаемого пока не установлены. В агентстве уточнили, что объект был официально зарегистрирован.

    Колумбия
    Kolumbiyada mədəndə partlayış baş verib, ölən və itkin düşənlər var
    44 filmi
    44 filmi

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