При взрыве на шахте в Колумбии погибли два человека, еще двое пропали без вести

Два человека погибли в результате взрыва метана на шахте в центральной части Колумбии, поиски еще двоих без вести пропавших продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщили в Национальном горнодобывающем агентстве страны.

Отмечается, что взрыв произошел в муниципалитете Чита департамента Бояка, примерно в 240 км к северу от Боготы. В момент происшествия под землей находились четыре человека.

По данным ведомства, поисково-спасательные работы осложняются обрушением после взрыва. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Оператор шахты и вид добываемого полезного ископаемого пока не установлены. В агентстве уточнили, что объект был официально зарегистрирован.